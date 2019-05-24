Деревянный скейт-городок появится в центре Ульяновска

В центре Ульяновска планируют установить новый современный деревянный скейт-городок. Такое решение было принято в ходе встречи руководителей социального блока с представителями молодежи.

С занимающимися скейтбордингом молодыми людьми встретилась заместитель главы города Инна Митрофанова и начальник управления физической культуры и спорта горадминистрации Альбина Никитина. Участники встречи обсудили установку скейт-городка на Соборной площади, пишет 1ul.ru.

Никитина рассказала, что администрация планирует закупить скейт-парк, отвечающий всем нормативным требованиям. Ориентировочно она будет установлена в июне. Также будут обустроены места для занятий велосипедным мотокроссом и катаний на роликах.

Также чиновник напомнила, что на Соборной площади уже установлены другие спортобъекты, например, баскетбольная и шахматная площадки.