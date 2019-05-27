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На ипподроме в Ульяновске планируют открыть ветклинику

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Ипподромный комплекс в Ульяновске планируют модернизировать и подготовить для проведения крупных соревнований. Власти города обсуждают с возможным инвестором перспективу открытия ветеринарной клиники.

По данным главы региона Сергея Морозова, в планах значится появление на ипподроме объектов развлечения и досуга для горожан, новой беговой дорожки, верховой конюшни с крытым манежем, гаражей и здания администрации. Все это необходимо для того, чтобы устраивать в Ульяновске конкурсы и выставки международного уровня. Об этом сообщает 1ul.ru.

На текущий момент на ипподроме содержатся 103 рысака американской, русской, французской и орловской пород.

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