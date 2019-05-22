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Немецкая компания построит ветропарк в Ульяновской области

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Соглашение о строительстве в Ульяновской области ветропарка мощностью 75 МВт подписали на форуме по альтернативной энергетике ARWE 2019. Проектом займется немецкая компания EAB New Energy GmbH, сумма инвестиций составит 6,5 млрд рублей.

«Наша цель — ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие 3–4 года суммарно довести их до 500 МВт», — цитирует 1ul.ru главу региона Сергея Морозова.

О месте расположения нового ветропарка пока не сообщается, работы начнутся в 2020 году. EAB New Energy GmbH будет сотрудничать по поставкам компонентов с датским Vestas.

В Ульяновской области в течение пяти лет планируют ввести в эксплуатацию семь ветропарков. Об этом губернатор Сергей Морозов заявил 27 февраля. Общая мощность объектов составит 250 МВт.

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