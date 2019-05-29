Эксперт посоветовал отказаться от мяса и кофе в жару

В жаркую погоду следует ограничить употребление кофе, сладких напитков и мяса. Об этом в среду, 29 мая, агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, аномальное повышение температуры может оказать негативное влияние на здоровье человека, поэтому в жару следует сократить время нахождения на улице и не усердствовать с физическими нагрузками, в помещении нужно включать вентиляторы и кондиционеры, обеспечить проветривание. Также специалист рекомендует в течение дня принимать прохладный душ.

При выходе на улицу Тяжельников посоветовал одеваться в светлую одежду из натуральных тканей, не забывать головной убор и солнцезащитные очки, пишет «Федеральное агентство новостей». Также рекомендуется есть больше фруктов и овощей, пить много воды, чая, морса, сократить употребление калорийной пищи, мяса, копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. Эксперт подчеркнул, что желательно полностью отказаться от употребления кофе, алкоголя, сладких и газированных напитков в жару.

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с НСН также рекомендовала пить больше воды — до трех литров в день.

Ранее 29 мая МЧС России распространило экстренное предупреждение об аномальной жаре в Москве. Ожидается, что температура воздуха составит плюс 30–31 градус, облачность переменная, без осадков. В области возможно повышение температуры до +32 градусов.