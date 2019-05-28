Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным

Синоптики предупредили о похолодании в Москве, которое к выходным придет на смену аномальной жаре, установившейся в столице в начале недели. Об этом на пресс-конференции в НСН рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам специалиста, в пятницу, 31 мая, в городе прогнозируется дождь с грозой, порывы ветра будут достигать 12–17 м/с, температура воздуха в ночное время составит +15...+17 градусов, в дневное — +24...+26 градусов. В выходные, 1 и 2 июня, температурный фон сохранится, местами ожидается дождь и порывистый ветер, и в целом конец недели ожидается более прохладным, чем начало.

Киктев добавил, что летом россиянам следует ожидать переменчивой погоды, которая временами будет отличаться от климатической нормы.