В Гидрометцентре рассказали о погоде в первые дни лета в Москве

Жаркая погода, которая ожидается в Москве и области 29-31 мая, сменится более прохладной в первые дни июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если в конце мая мы прогнозируем примерно 28-30 градусов, то 1-2 июня температура понизится примерно на 5 градусов ночью и на 6-7 градусов днем», - цитирует его ТАСС.

Кроме того, в начале лета в столичный регион придут осадки.

В ночь на 29 и 30 мая температура воздуха составит 16-19 градусов.

Нем во вторник и среду ожидается от плюс 27 до плюс 32 градусов.