Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя суточная температура воздуха в Москве в конце мая может превысить июльские показатели. Об этом 24 мая сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам метеорологов, 27 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха в ночное время составит +10...+12 градусов, в дневное столбики термометров поднимутся до +20 градусов. С 28 мая начнется потепление, особенно в дневные часы — до +20...+24 градусов.

«Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется +27...+28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до +30», — приводит слова синоптиков «Москва 24».

Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 24 мая сообщалось, что в центре Москвы 23 мая выпала почти четверть месячной нормы осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета
Погода в июне в Москве не будет жаркой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017