Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве

Средняя суточная температура воздуха в Москве в конце мая может превысить июльские показатели. Об этом 24 мая сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам метеорологов, 27 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха в ночное время составит +10...+12 градусов, в дневное столбики термометров поднимутся до +20 градусов. С 28 мая начнется потепление, особенно в дневные часы — до +20...+24 градусов.

«Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется +27...+28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до +30», — приводит слова синоптиков «Москва 24».

Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 24 мая сообщалось, что в центре Москвы 23 мая выпала почти четверть месячной нормы осадков.