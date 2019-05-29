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Американского туриста оштрафовали на €450 за прыжок в фонтан Треви

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Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini/ZUMAPRESS
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Полиция Рима оштрафовала туриста из Нью-Йорка за прыжок в фонтан Треви. Купание обошлось американцу в €450.

По данным сайта Wanted in Rome, инцидент имел место 26 мая около 07:00. 26-летний путешественник не знал о запрете на купание в фонтане. «Он также не смог вспомнить, где находится его отель», — говорится в сообщении.

Минувшим летом полиция Рима оштрафовала одного российского туриста, несколько американцев и канадцев за купание в знаменитом памятнике барокко.

Тогда же власти Рима предложили направлять в доход города монеты, которые туристы кидают в городские фонтаны. Таким образом власти намерены поправить финансовое состояние итальянской столицы, долги которой оцениваются в €13,6 млрд.

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