Туриста из России оштрафовали за купание в фонтане Треви в Риме

Полиция Рима оштрафовала одного российского туриста, несколько американцев и канадцев за купание в знаменитом фонтане Треви.

Как пишет портал Wanted in Rome со ссылкой на правоохранителей, 40 летний россиянин заплатит за нарушение порядка штраф в размере €450. Аналогичную сумму обязаны выплатить два пятидесятилетних американца за прыжки в фонтан.

Ранее власти Рима предложили направлять в доход города монеты, которые туристы кидают в городские фонтаны. Таким образом власти намерены поправить финансовое состояние итальянской столицы, долги которой оцениваются в €13,6 млрд.