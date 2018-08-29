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Туриста из России оштрафовали за купание в фонтане Треви в Риме

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Фото: TASS/Zuma/Andrea Ronchini
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Полиция Рима оштрафовала одного российского туриста, несколько американцев и канадцев за купание в знаменитом фонтане Треви.

Как пишет портал Wanted in Rome со ссылкой на правоохранителей, 40 летний россиянин заплатит за нарушение порядка штраф в размере €450. Аналогичную сумму обязаны выплатить два пятидесятилетних американца за прыжки в фонтан.

Ранее власти Рима предложили направлять в доход города монеты, которые туристы кидают в городские фонтаны. Таким образом власти намерены поправить финансовое состояние итальянской столицы, долги которой оцениваются в €13,6 млрд.

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