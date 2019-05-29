Названы авиакомпании с самым вкусным питанием на борту

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал около 27,5 тыс. отзывов путешественников и составил рейтинг российских авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту. Лидером списка оказался авиаперевозчик S7 Airlines.

«Кормят всегда, еда свежая, вкусные сэндвичи. Есть питание на рейсах любой длительности независимо от класса обслуживания», — цитирует пресс-служба сервиса отзыв одного из путешественников.

При этом некоторых смутило отсутствие вегетарианского меню и то, что такой обед не попадает под понятие «правильное питание». На втором месте оказалась авиакомпания «Аврора», замыкает тройку лидеров Red Wings.

«Пассажиры почти всегда рады бесплатному питанию. На коротких перелетах еда расценивается как бонус и показатель заботы, а на рейсах продолжительностью более трех часов — как необходимость и неотъемлемое право пассажира», — отмечается в исследовании.

10 мая компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.