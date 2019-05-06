Глава Минздрава навестила пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево

Вероника Скворцова посетила пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. В стационарах находятся девять пациентов: четверо — в НИИ имени Вишневского, четверо — в НИИ имени Склифосовского, один — в Центре ФМБА России. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое