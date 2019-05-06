В Мурманской области объявлен траур по жертвам авиакатастрофы

Борт из Шереметьево должен был приземлиться в аэропорту Мурманска — там в память о жертвах катастрофы появился стихийный мемориал.

С родственниками пассажиров сгоревшего Sukhoi Superjet работают психологи. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы.