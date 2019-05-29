Две территории получили статус особо охраняемых в Тверской области

Новые особо охраняемые природные зоны появились в Тверской области. Они будут защищены от всех видов рубки леса, разведения костров, строительства и других действий, которые могут навредить окружающей среде.

Статус памятника природы получило устье реки Держи. Территория включает два участка площадью 51 га, которые разделены руслом Волги. Там встречаются десять видов животных и растений, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области.

Охраняемый статус также получило болото Перфильевское в Сандовском районе. Площадь территории превышает 858 га. На охраняемой территории встречаются редкие растения, сообщают «Тверские ведомости».

По словам губернатора Игоря Рудени, гражданам необходимо сохранять природные богатства Верхневолжья для будущих поколений. Создание особо охраняемых территорий позволит вывести из хозяйственного использования ценные земли и сохранить видовое разнообразие.