Волжский крестный ход пройдет в Тверской области в начале июня

В Тверской области с 1 по 15 июня 2019 года пройдет XXI Волжский крестный ход. В этом году его посвятят 200-летию обретения мощей благоверной княгини-мученицы Иулиании Вяземской и Новоторжской. Святыней станет ее икона из церкви в честь Архангела Михаила в Торжке.

По словам губернатора Игоря Рудени, освящение истока Волги — это традиции истории и культуры, а также знак преемственности поколений жителей Верхневолжья и верности духовным истокам и нравственным ценностям.

Как отмечают «Тверские ведомости», в региональном правительстве создана рабочая группа для помощи Тверской митрополии в организации Волжского крестного хода. В частности, прорабатываются детали организации торжественного открытия и закрытия крестного хода, обеспечения медицинского обслуживания его участников, охраны порядка и безопасности.

В этом году крестный ход пройдет по территории Пеновского, Селижарского, Ржевского, Зубцовского, Калининского, Конаковского, Кимрского и Калязинского районов. Он также захватит Осташковский и Кашинский городские округа, Тверь, Торжок и подмосковную Дубну.

Торжественное открытие состоится на истоке Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. Там пройдет Божественная литургия и малое водоосвящение. Завершится крестный ход в Калязине. Традиционно там организуют фестиваль духовной и светской музыки.