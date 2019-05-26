Пушкинский праздник поэзии пройдет 2 июня в Берново Тверской области

В Тверской области 2 июня в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Пушкина в Старицком районе состоится традиционный Пушкинский праздник поэзии в Берново.

Одним из главных событий станет гала-концерт регионального детско-юношеского конкурса чтецов «#ЧитаемВместе», посвященного великому поэту. Всего на территории усадьбы будет работать 14 площадок. Ожидаются выступления профессиональных и любительских коллективов из учреждений культуры со всего региона. Концерт академической областной филармонии пройдет в «Зеленом театре», отмечают «Тверские ведомости».

Пушкин несколько раз посещал усадьбу в селе Берново. Здесь были написаны его знаменитые произведения «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина». В имении Вульфов воспитывалась Анна Керн. В 2007 году в село нанесла визит Йоко Оно. Берново входит в «Пушкинское кольцо Верхневолжья».