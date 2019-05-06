Волжский крестный ход начнется 1 июня в Тверской области

С 1 по 15 июня в Тверской области пройдет XXI Волжский крестный ход. В этом году он будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Святыней станет икона с ее ликом из церкви в честь архангела Михаила города Торжка.

Открытие состоится 1 июня на истоке Волги в деревне Волговерховье Осташковского района, где пройдут божественная литургия, малое водоосвящение и концерт. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Традиционно заключительным мероприятием крестного хода станет фестиваль духовной и светской музыки 15 июня в Калязине.