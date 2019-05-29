В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 29 мая сообщает Reuters.

По данным источников агентства, итоговое решение об этом пока не принято.

Сейчас турецкие пилоты обучаются пилотировать американские истребители пятого поколения F-35 на авиабазе Люк в Аризоне.

По мнению экспертов, такой шаг будет одним из самых серьезных разрывов в новейшей истории отношений двух стран.

22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса С-400. В тот же день в США заявили, что Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от сделки.

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.