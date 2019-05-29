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«Росконтроль» назвал производителей опасного меда

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Эксперты «Росконтроля» проверили липовый мед, продающийся на российских прилавках. Экспертиза показала, что не все производители продают качественную и безопасную продукцию. Результаты исследования были опубликованы на странице организации в среду, 29 мая.

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Всего экспертизу прошли образцы шести брендов: «Берестов А.С. / Башкирхан», «Медовая долина», «Пчелкин мед», «Медовая Кубань», «Призвание — пчеловод», Darbo. По итогам проверки в черный список попали бренды «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод». Последний образец, согласно данным экспертизы, не соответствовал требованиям безопасности по массовой доле 5-гидроксиметилфурфураля. По словам специалистов, это вещество образуется при хранении, нагревании меда, а также обработке пчел от болезней.

«Это вещество обладает токсичными свойствами, в больших дозах может вызвать паралич, в малых — угнетает нервную систему. Его повышенное содержание говорит о нарушении технологического процесса переработки или длительном хранении меда», — отметила специалист экспертного центра Елена Менячихина.

Также у данного производителя по итогам экспертизы было обнаружено подозрительное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе, которое не соответствует характерному для натурального меда. Кроме того, по результатам пыльцевого анализа и диастазному числу было определено, что мед не является монофлорным липовым медом, как о том заявил производитель.

Производитель «Медовая Кубань» также провалил пыльцевой анализ и проверку по диастазному числу. Кроме того, в составе продукта был обнаружен метаболит нитрофурана AOZ (как и в меде «Призвание — пчеловод»).

При этом лучшими были призваны производители Darbo и «Медовая долина», к которым у экспертов не было никаких претензий.

27 мая эксперты «Росконтроля» проверили томатный сок, продающийся на российских прилавках. Оказалось, что в некоторых упаковках содержится крахмал, а также нитраты и пестициды.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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