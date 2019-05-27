«Росконтроль» обнаружил нитраты и пестициды в томатном соке

Эксперты «Росконтроля» проверили томатный сок, продающийся на российских прилавках. Оказалось, что в некоторых упаковках содержится крахмал, а также нитраты и пестициды. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации в понедельник, 27 мая.

Всего эксперты проверили семь образцов томатного сока брендов Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal. Лидером рейтинга оказался сок «Каждый день», единственной претензией к которому стала недостоверная маркировка в части указания содержания углеводов и калорийности. Такая же проблема была выявлена у производителя томатного сока Noyan. Также в его составе (и в соке «Удачный») экспертиза выявила небольшое количество плесеней.

При этом в образцах «Добрый» и «Дары Кубани», согласно данным экспертизы, содержится противогрибковый препарат пропамокарб. А нитраты в низкой концентрации обнаружили во всех проверенных образцах.

По данным экспертов, соком можно назвать только продукцию пяти производителей — до требований стандарта не дотянули бренды «4 сезона» и «Добрый». Кроме того, в упаковках «4 сезона», «Удачный», «Добрый» и Santal экспертиза выявила наличие крахмала, который, по словам специалистов, добавили в качестве загустителя.

Ранее 22 мая эксперты «Росконтроля» проверили популярные молочные конфеты «Коровка».

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.