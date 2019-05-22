В конфетах «Коровка» нашли растительные жиры

Эксперты «Росконтроля» проверили популярные молочные конфеты «Коровка», продающиеся на российских прилавках, и выяснили их состав. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации в среду, 22 мая.

Всего экспертизу прошли конфеты семи брендов: «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), а также конфеты «Александровские коровки», «Просто» и «Д», изготовленные на фабрике «Сладовянка». Экспертиза показала, что во всех образцах содержится немолочный (растительный) жир, о котором ничего не говорилось в составе.

Несмотря на это, были определены лидеры рейтинга — «Александровские коровки» и традиционная «Коровка» («Рот Фронт»). Эксперты отмечают, что в данных образцах содержится небольшая примесь растительного жира — обнаружено присутствие фитостеринов и небольшие отклонения по жирнокислотному составу от характерных для молочного жира показателей.

При этом остальные образцы попали в черный список. По словам специалистов, в них оказалась слишком большая доля растительных жиров (от 30% до более чем 60%).

Ранее в мае специалисты «Росконтроля» проверили продающиеся на российских прилавках пряники.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.