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Два байкера пострадали в ДТП в Тюмени

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Два ДТП с участием мотоциклов произошло в Тюмени за минувшие сутки. В результате аварий травмы получили два байкера.

Как уточняет megatyumen.ru, первый инцидент случился на улице Циолковского – там мотоциклист не смог удержать равновесия из-за автомобиля Hyundai, который создал ему помеху.

Еще один байкер пострадал на улице Федюнинского. Он упал с мотоцикла во время движения. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, сообщили агентству в региональной ГАИ.

Кроме того, ДТП с участием мотоциклиста произошло в Тобольске. Транспортное средство врезалось в железобетонный бордюр. Байкер получил различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошла авария с участием автомобиля службы такси. Пострадали три человека.

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