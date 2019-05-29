Два байкера пострадали в ДТП в Тюмени

Два ДТП с участием мотоциклов произошло в Тюмени за минувшие сутки. В результате аварий травмы получили два байкера.

Как уточняет megatyumen.ru, первый инцидент случился на улице Циолковского – там мотоциклист не смог удержать равновесия из-за автомобиля Hyundai, который создал ему помеху.

Еще один байкер пострадал на улице Федюнинского. Он упал с мотоцикла во время движения. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, сообщили агентству в региональной ГАИ.

Кроме того, ДТП с участием мотоциклиста произошло в Тобольске. Транспортное средство врезалось в железобетонный бордюр. Байкер получил различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошла авария с участием автомобиля службы такси. Пострадали три человека.