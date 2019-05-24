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Жительница Тюмени пострадала от взорвавшегося в автобусе баллона

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В Тюмени в пассажирском автобусе взорвался баллон для накачки воздуха. Пострадала женщина. Подробности ИА «Ура.ру» сообщил пресс-секретарь МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

По его словам, взорвался баллон, который наполняет воздухом привод тормозной системы. Одну из пассажирок ударило обшивкой двери.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала, что пострадавшая прошла комплексное обследование. У женщины диагностированы контузия уха и ушиб колена.

Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего ее направили на амбулаторное лечение, отметила пресс-секретарь.

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