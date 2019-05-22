Водителя автобуса осудили в Тюмени в ДТП с пострадавшими

В Тюмени огласили приговор водителю автобуса, которая спровоцировала аварию с пострадавшими в начале года. Женщина получила один год ограничения свободы.

Установлено, что подсудимая в январе 2019-го подъехала к нерегулируемому перекрестку улиц Луначарского и Коммунистической. Она повернула налево, несмотря на знак «Уступи дорогу», после чего автобус столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал по главной дороге. Иномарку отбросило еще на один автобус «ЛИАЗ», стоявший в кармане остановочного комплекса. Серьезно пострадала пассажир Toyota, информирует megatyumen.ru.

В Казани 20 мая автобус выехал на встречку и протаранил ограждение. В результате аварии 37-летняя пассажирка получила раны и переломы правой ноги.