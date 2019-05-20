Почти 2 тыс. пассажирских автобусов проверили в Тульской области за неделю

В Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Транспорт осматривают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, за прошедшую неделю удалось проверить около 2 тыс. автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров. Были выявлены различные нарушения, пишет газета «Тульские известия».

В общей сложности были составлены 327 административных материалов в отношении водителей автобусов.

Отмечается, что особое внимание данному вопросу уделяет начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.