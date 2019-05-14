Рождаемость выросла в Тульской области в три раза с начала года

В Тульской области зафиксирован рост рождаемости. С начала года этот показатель вырос в три раза. Итоги работы по нацпроекту «Демография» обсудили на совещании под руководством губернатора региона Алексея Дюмина, которое состоялось в понедельник, 13 мая.

Согласно приведенным данным, в январе 2019 года в Брянской области появились на свет 912 человек, в феврале показатель достиг 1823 человек, а в марте родились 2732 младенца, пишет газета «Тульские известия».

До 2024 года планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,507.

Отмечается, что целевым показателем региональной приоритетной программы «Демография» является рождаемость на территории области.

Ранее сообщалось о том, что Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами в демографическом рейтинге — за последние три года в этих регионах численность населения выросла наиболее существенно.