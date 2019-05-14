Прямой эфир

Рождаемость выросла в Тульской области в три раза с начала года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области зафиксирован рост рождаемости. С начала года этот показатель вырос в три раза. Итоги работы по нацпроекту «Демография» обсудили на совещании под руководством губернатора региона Алексея Дюмина, которое состоялось в понедельник, 13 мая.

Согласно приведенным данным, в январе 2019 года в Брянской области появились на свет 912 человек, в феврале показатель достиг 1823 человек, а в марте родились 2732 младенца, пишет газета «Тульские известия».

До 2024 года планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,507.

Отмечается, что целевым показателем региональной приоритетной программы «Демография» является рождаемость на территории области.

Ранее сообщалось о том, что Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами в демографическом рейтинге — за последние три года в этих регионах численность населения выросла наиболее существенно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Систему реагирования на управляющие компании создадут в Тульской области
Посевная кампания стартовала в Тульской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017