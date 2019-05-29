Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».

«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре», - написал украинский министр 28 мая в Twitter.

По его словам, теперь Киев с «друзьями и партнерами» превратит символическую победу в рычаги, которые позволят вернуть моряков.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Москва отметила, что намерена отстаивать свою позицию по событиям в Керченском проливе, и указала, что инцидент не попадает под юрисдикцию трибунала.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование погранслужбы ФСБ остановиться. В результате корабли были задержаны силой. В отношении моряков возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях были обнаружены оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Москва назвала произошедшее провокацией Киева, направленной на создание международного скандала в преддверии выборов президента Украины.