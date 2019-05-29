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В России предложили запретить псевдопивные напитки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.

Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.

При этом потребителей нередко вводят в заблуждение. Производители выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения.

Представитель «Опоры России» пояснил, что запрет позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции.

В Минфине обращение организации пообещали рассмотреть.

Если предложение «Опоры России» будет принято, слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

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