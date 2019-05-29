Долговременный уход за инвалидами начинают внедрять в Тамбовской области

Тамбовская область в 2020 году сможет войти в федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за стариками и инвалидами. Сосновский дом-интернат стал одним из пяти учреждений, где идет апробация услуг.

В частности, там внедряется направление «Школа родственного ухода», передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Больницы и интернаты региона перейдут на комплексную модель системы долговременного ухода к 2021 году.

Она включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением службы сиделок и патронажа.

Напомним, Государственная дума 22 мая в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пожилых и людей с заболеваниями.