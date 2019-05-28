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Уникальный реабилитационный центр создадут в Рязанской области

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В Рязанской области на месте санатория «Сосновый бор» создадут крупный реабилитационный центр. По словам губернатора Николая Любимова, подобного в России еще не было. Глава области сделал это заявление во время акции «Сохраним «Сосновый бор» по уборке территории будущего социально-реабилитационного центра.

На реконструкцию зданий санатория будет выделено около 140 млн рублей. Регион сэкономил эти деньги на проведении торгов, сообщает РИА «7 новостей». Уже в 2021 году центр должен начать работу.

Предполагается, что в течение года он будет принимать до 2,5 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов. Не менее 50% рабочих мест зарезервируют для людей с инвалидностью. Губернатор отметил, что идея создания центра получила одобрение на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что из бюджета Рязанской области выделят около 30 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в программу ОМС.

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