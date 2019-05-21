Рязанский губернатор запретил осушать озеро, о котором рассказали Путину

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о запрете заваливать мусором и грунтом озеро Дикая Утка. Ранее местные активисты обратились с просьбой о защите водоема к президенту России Владимиру Путину.

На заседании регионального правительства, посвященном озеру, Любимов заявил, что комиссия осмотрела участок и зафиксировала факт засыпки, передают «Рязанские ведомости».

Выяснилось, что по документам водного объекта не существует, но фактически все признаки водоема присутствуют.

Составлен протокол об административном правонарушении, арендатору предписано его устранить. Ответственным за исполнение назначен вице-премьер регионального правительства Виталий Артемов.

16 мая рязанский журналист Иван Артеменко во время форума в Сочи пожаловался Путину на попытки арендатора участка засыпать озеро грунтом и мусором.