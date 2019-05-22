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Памятник царице Сююмбике появится под Рязанью

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В городе Касимове Рязанской области решено установить памятник царице Сююмбике. Идея принадлежит заслуженному деятелю культуры Татарстана Альфие Рахматуллиной. Образ царицы создали по миниатюре Юсуфа хана, которая хранится в подмосковном музее «Архангельское».

На установку памятника правительство Рязанской области выделило грант в 1,5 млн рублей, еще 500 тыс. рублей перечислит администрация Касимова, а 250 тыс. рублей — это частные пожертвования. Макет памятника, сделанный скульптором Вениамином Сидоренко, утвержден региональным правительством.

Фигуру царицы установят на восьмигранном постаменте из красного камня. Вокруг него будут полумесяц и звезда как символ сохранившейся в сердце Сююмбике от предков религии ислам.

По словам Рахматуллиной, которые приводит РИА «7 новостей», в ближайшее время Татарстан должен выкупить у скульптора сделанный из бронзы памятник и подарить Касимову.

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