Финансирование высокотехнологичной медпомощи увеличат в Рязанской области

Около 30 млн рублей дополнительно выделят в Рязанской области для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Рязанской области. Средства заложены в областном бюджете.

Финансирование направят на оказание высокотехнологичной медпомощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Помощь пациентам окажут в областной клинической больнице, областном диспансере и больнице им. Н.А. Семашко по профилю нейрохирургии, онкологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии.

В 2018 году высокотехнологичную помощь получили 9,1 тыс. жителей региона. Объем помощи вырос в три раза по сравнению с 2013 годом.