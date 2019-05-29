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Медведчук назвал причину уничтожения экономики Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом экономический уничтожает Украину, заявил 28 мая глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

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Он отметил, что данное соглашение не выгодно для страны и его положения необходимо пересмотреть.

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что ее условия уничтожают экономически нашу страну», - сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина», указав, что Украина стала самой бедной и коррумпированной страной Европы.

По его словам, «строить Европу» надо внутри страны, повышая уровень жизни.

Схожее заявление во вторник сделали и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркнул, что, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые только вредят украинским производителям.

Соглашение было подписано в 2014 году. Согласно ему украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украины лишается льготных условий.

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