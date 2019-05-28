В Росстандарте отметили улучшение качества топлива

В Росстандарте отметили снижение нарушений по физико-химическим свойствам топлива. Об этом 28 мая сообщает «РИА Новости» на пресс-релиз ведомства.

На заседании Росстандарта обсуждалась сложившаяся за пять месяцев ситуация, в конце которого был сделан вывод, что качество топлива на рынке улучшилось.

«Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам 5 месяцев текущего года — около 9%», — говорится в сообщении.

Также с января по май этого года было проверено 366 АЗС, из которых 241 сетевая и 125 — независимые. Нарушения технических требований в части физико-химических показателей выявили в 33 случаях (9%). При этом среди сетевых АЗС доля нарушений составила 3% (11 АЗС), а среди независимых — 21% (26 АЗС).