Украина объявила о разработке новой ракеты-носителя «Маяк-3.9S»

Украина начала разработку новой ракеты-носителя «Маяк-3.9S» на замену ракете «Зенит», которая будет создаваться только с использованием украинских комплектующих. Об этом сообщил гендиректор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев во вторник, 28 мая.

По его словам, новая ракета-носитель будет существенно превосходить «Зенит», в котором 70% деталей, а также двигатель первой ступени РД-171М и система управления российского производства.

«На смену этим комплектующим будет запущен процесс создания аналогичной продукции украинского производства», — пишет «Телеканал новин 24».

Тем не менее семейство ракет-носителей «Маяк» создается на базе ракет «Зенит» и «Циклон». «Маяки» предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты.

15 мая стало известно, что Россия вернула с Украины производство ракетного двигателя РД-120, который более 30 лет изготавливался на украинских предприятиях.