Прямой эфир

Украина объявила о разработке новой ракеты-носителя «Маяк-3.9S»

0
Фото: ТАСС/Сергей Казак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина начала разработку новой ракеты-носителя «Маяк-3.9S» на замену ракете «Зенит», которая будет создаваться только с использованием украинских комплектующих. Об этом сообщил гендиректор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев во вторник, 28 мая.

По его словам, новая ракета-носитель будет существенно превосходить «Зенит», в котором 70% деталей, а также двигатель первой ступени РД-171М и система управления российского производства.

«На смену этим комплектующим будет запущен процесс создания аналогичной продукции украинского производства», — пишет «Телеканал новин 24».

Тем не менее семейство ракет-носителей «Маяк» создается на базе ракет «Зенит» и «Циклон». «Маяки» предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты.

15 мая стало известно, что Россия вернула с Украины производство ракетного двигателя РД-120, который более 30 лет изготавливался на украинских предприятиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017