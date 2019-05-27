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Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

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Фото: РЕН ТВ
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Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область). Видео инцидента предоставили в Министерстве обороны России.

Природное явление можно заметить на 58-й секунде ролика, опубликованного на сайте РЕН ТВ. Удар молнии никак не повлиял на дальнейший полет ракеты.

Изначально запуск «Глонасс-М» планировался на 13 мая, однако он был перенесен. Спутнику предстоит сменить на орбите космический аппарат, переработавший срок службы. На сегодняшний день орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов.

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