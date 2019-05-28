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Ноутбук с самыми опасными вирусами продан на аукционе за $1,3 млн

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Зараженный шестью самыми опасными компьютерными вирусами в мире ноутбук продали во вторник, 28 мая, в ходе аукциона как арт-объект за $1,3 млн. Работа гаджета транслируется на сайте проекта интернет-художника Гуо о Донга Persistence of Chaos.

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В настоящее время торги закрыты. Стать участником аукциона можно было, заполнив заявку на сайте проекта и разместив ставку.

В пояснении к лоту указано, что владелец получит устройство Samsung NC10-14GB с экраном 10,2 дюйма 2008-го года выпуска. Работает гаджет на системе Windows XP SP3, имея шесть вредоносных программ. К нетбуку прилагается шнур питания и скрипт перезапуска. Среди вирусов устройства — SoBig, WannaCry и DarkTequila.

Компьютер отправят покупателю из Нью-Йорка. Ущерб от действия вредоносных программ по всему миру оценивается в $95 млрд.

Вирус-вымогатель WannaCry распространился в мае 2017 года на компьютеры рядовых пользователей и серверы компаний 150 стран.

Вторая массовая атака WannaCry на компьютеры с операционной системой Windows прошла 12 мая 2018 года. В наибольшей степени ей подверглись пользователи из России, Украины, Индии и Тайваня. Заразив компьютер, вредоносная программа требовала от пользователя «выкуп» в биткоинах на сумму, эквивалентную примерно $300. Эксперты назвали эту атаку самой массовой в истории. По подсчетам экспертов, ущерб составил более $1 млрд.

26 мая хакеры атаковали государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue. Ее разработало Агентство национальной безопасности США.

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