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В Японии мужчина напал с ножом на первоклассниц на автобусной остановке

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На автобусной остановке в японском Кавасаки мужчина с ножом напал на школьников, после чего ранил себя и потерял сознание. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила телекомпания NHK.

Ранения получили 16 человек, 13 из них — ученицы первого класса, остальные трое — взрослые. Двое взрослых и одна из девочек погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находился без сознания, позднее мужчина умер. На месте происшествия были найдены два ножа.

23 мая сообщалось, что мужчину, напавшего с ножом на школьников в Шанхае, приговорили к смертной казни.

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