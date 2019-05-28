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Японские СМИ сообщили о смерти напавшего на группу младшеклассников мужчины

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Фото: NHK
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В японском городе Кавасаки умер мужчина, который с ножом напал на группу младшеклассников. Об этом 28 мая сообщает телеканал NHK.

Помимо этого сообщается, что скончалась еще одна девочка. Таким образом количество жертв увеличилось до четырех. Ранее сообщалось, что в результате нападения скончались двое взрослых и один ребенок.

Всего ранения получили 16 человек, трое из них взрослые. На месте происшествия были найдены два ножа. Детали происшествия устанавливаются.

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