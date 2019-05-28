Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» поступят в Военно-морской флот России до конца 2019 года. Эти корабли имеют хороший ход, но строились именно как БПК, поэтому не могут наносить удары по суше и беззащитны перед ракетами, но эффективно уничтожают подлодки врага.

Все эти пробелы конструкторы восполнят в ходе модернизации. На противолодочный комплекс БПК, в частности, установят современную гидроакустическую станцию. Также корабль получит пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и Х-35.

Первым модернизированным кораблем станет БПК «Маршал Шапошников», он поступит в ВМФ России до конца года.

Всего по проекту 1155 «Удалой» построили 12 БПК. «Удалые» оказались технически совершенными кораблями: газотурбинная силовая установка помогла избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации котлотурбинных систем.

Эти БПК не раз участвовали в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод России. Корабли проекта 1155 долгие годы составляют костяк надводных сил, считаясь самыми ходовыми кораблями ВМФ, подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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