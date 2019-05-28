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С 1 июня в Москве откроются свыше 100 зон отдыха у воды

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Больше 100 зон отдыха у воды заработают в Москве с 1 июня. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

С 1 июня в Москве стартует купальный сезон. Всего для горожан в городе откроют 126 мест массового отдыха у воды, 108 из которых будут работать летом 2019 года, восемь из них — с купанием, пишет агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что остальные зоны отдыха находятся на реконструкции. Помимо этого, в парках «Фили», «Сокольники», «Измайловский», на ВДНХ и в Лужниках будут действовать открытые бассейны.

Для удобства горожан в зонах отдыха у воды организуют 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадку для пляжного волейбола, 34 спортплощадки, 60 детских площадок, 30 летних кафе, 60 раздевалок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 21 пикниковую зону. Также на 131 пункте можно будет взять в аренду велосипед. Для любителей рыбалки откроют 10 оборудованных мест. На пляжах установят шезлонги, беседки и урны. Во всех зонах отдыха с купанием предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых кабин, автостоянок, спасательных станций и медицинского обслуживания, пишет РИАМО.

24 мая сообщалось, что летние детские лагеря заработают в восьми парках Москвы.

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