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В парках Москвы летом пройдут бесплатные танцевальные мастер-классы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в московских парках с 26 мая по 31 августа. Об этом 23 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Двухчасовые занятия по спортивным танцам будут проходить в парках «Зарядье» и «Сокольники» дважды в неделю. Предварительная регистрация для участников не требуется, единовременно присутствовать на них смогут более 200 человек.

Москвичи и гости города на мастер-классах смогут научиться движениям акробатического рок-н-ролла и танца буги-вуги. Вести уроки будут профессиональные танцоры, пишет REGNUM. Среди педагогов будут не только опытные тренеры, но и чемпионы России, Европы и мира.

Как пишет «Москва 24», танцевальные мастер-классы в парках организуют в рамках федерального проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках». Проведут их не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах.

21 мая сообщалось, что в Москве 1 июня стартует восьмой сезон проекта «Йога в парках», посетить занятия все желающие смогут бесплатно.

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