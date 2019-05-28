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Правительство составило список приоритетов для госзакупок

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Почти шесть тыс. российских товаров вошли в список приоритетных для государственных закупок, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Петр Засельский.

В перечень, в частности, включена продукция промышленного производства — например, газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы.

Формирование списка отечественных товаров позволит развить производство внутри страны, считают эксперты. Однако у такого подхода есть и минусы, предупреждают они. Протекционизм в закупках не только поддерживает производителя, но и убивает конкуренцию.

Подробнее читайте в материале «Известий» «Приоритетная закупка: кабмин составил список товаров для госучреждений» 29 мая

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