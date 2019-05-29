Закупка о двух концах: кабмин ограничил импорт товаров для госструктур

Почти 6 тыс. российских товаров вошли в список приоритетных для государственных закупок, рассказал «Известиям» замминистра экономики Петр Засельский. В частности, в перечень включена продукция промышленного производства. Например, газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы. Формирование списка отечественных товаров позволит развить производство внутри страны, считают эксперты. Однако они предупреждают, что такой подход — палка о двух концах. По их словам, протекционизм в госзакупках, с одной стороны, оказывает поддержку российским предприятиям, но с другой — убивает конкуренцию, что негативно сказывается на качестве товаров.

Вытесняя импорт

Правительство подготовило список товаров отечественного производства, которые бюджетные учреждения должны будут закупать вместо зарубежных, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Петр Засельский. По его словам, в перечень попали 5,8 тыс. позиций. В частности, в него вошли промышленные товары, такие как газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы, уточнил председатель комитета по промышленности «Опоры России» Максим Третьяков, принимавший участие в обсуждении списка.

Какие еще российские товары попали в него в Минпромторге, Минэкономразвития и Минфине «Известиям» не ответили.

В настоящее время основная проблема для большинства отечественных предприятий — это недостаток потребительского спроса, отметил первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, именно на это жалуются 53% бизнесменов. Поэтому в сложившейся ситуации закономерно отдавать предпочтение российской продукции, считает руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. По его мнению, формирование перечня отечественных товаров для госзакупок — мощный фактор для развития внутреннего производства. В прошлом году бюджетные организации и госкомпании приобрели товары на сумму в несколько триллионов рублей, добавил Иван Антропов.

Попытка заместить импортные товары продукцией, произведенной внутри нашей страны, предпринимается не впервые. Этим вопросом власти озадачились еще в 2010 году. Тогда речь шла о продовольственной безопасности. Однако введенные в 2014 году западные санкции вынудили правительство посмотреть на проблему шире, напомнил Иван Антропов. Для этого была сформирована масштабная программа импортозамещения, которая охватила несколько отраслей. Наиболее зависимыми от иностранного сырья и комплектующих оказались сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий.

Так, например, 1 января 2016 года начал действовать закон, ограничивающий госзакупки зарубежного программного обеспечения (ПО) в случае присутствия российских аналогов в специальном реестре, который ведет Минкомсвязи. В результате доля отечественного ПО в закупках госорганов достигла 65% на апрель 2019 года, тогда как в 2015-м она составляла лишь 20%, отметил Марк Гойхман. Ожидается, что к 2024 году удельный вес российского софта в закупках бюджетных учреждений будет доведён до 90%, а госкомпаний — до 70%, напомнил эксперт.

От запрета до падения

Импортозамещение также коснулось легкой промышленности, где отечественная продукция теперь занимает порядка 70–80% вместо докризисных 30%, рассказал Иван Антропов. Причем в настоящее время «фактически все обувные и текстильные фабрики выживают только за счет госзаказов», добавил эксперт. Он также отметил, что доля российских продуктов питания в госзакупках после ввода санкций поднялась с 80% до 90%.

Однако с лекарствами дела обстоят не так хорошо, утверждает Иван Антропов. Отечественная фармацевтика не успевает развиваться должными темпами и обеспечивать медицину качественными препаратами, считает он. По его словам, доля российских лекарств выросла только до 35% в 2018 году с 20% четырьмя годами ранее.

Тем временем эксперты предупреждают, что жесткий запрет на закупки импортных товаров в пользу отечественных — палка о двух концах. С одной стороны, он поддерживает на плаву российские предприятия, а с другой — напрочь убивает конкуренцию и стремление к развитию, что негативно сказывается на качестве товаров.

Впрочем, существует масса уловок, как обойти запреты. В частности, к ним относятся переупаковка импортных товаров, формирование сборных лотов, в которых присутствуют как отечественные, так и иностранные продукты. Причем, если на импорт в лоте приходится менее 50%, тогда ограничения не действуют вовсе, отметил Иван Антропов.

В настоящее время необходимо максимально сохранить условия конкуренции, согласен с ним Марк Гойхман. Это важно в первую очередь для потребителей, для развития производства, улучшения качества товаров и недопущения монопольного повышения цен, полагает аналитик. По его мнению, предпочтение российским товарам следует отдавать при условии, если иностранные аналоги схожи по качеству, назначению и стоимости. Поэтому пока вся система госзакупок не будет приведена в порядок, польза от запретов будет минимальной.