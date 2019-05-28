В Гидрометцентре предупредили о пожароопасном сезоне в России

Пожароопасный сезон в регионах России обусловлен не жаркой погодой, а малоснежной зимой. Об этом на пресс-конференции в НСН рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам специалиста, пожароопасный сезон в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье в 2019 году начался рано. Обусловлено это тем, что зимой там было мало снега, который рано сошел — еще в апреле.

«Это регионы, где практически каждое лето отмечается такая проблема. Если говорить про европейскую часть страны, то в южных регионах уже сейчас жарко, но там площадь лесов гораздо меньше. Поэтому прежде всего эта проблема Сибири», — пояснил Киктев.

Ранее 27 мая Киктев сообщил, что, согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года россиянам стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет не соответствовать климатической норме.