Жители деревни под Орлом жалуются на гибель растений от пестицидов

Жители деревни Кулига в Орловской области пожаловались на то, на их полях и огородах усохли свежие всходы. Пострадали березовые леса, плодовые деревья и травянистая растительность.

Как рассказал местная жительница, чьи слова приводит InfoOrel.ru, в районе местной реки летал самолет, который мог распылять гербициды или пестициды.

Правоохранительные органы начали проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего, сообщил начальник отдела сельского хозяйства и землепользования Урицкого района Геннадий Чаусов. Специалисты намерены провести экспертизу, чтобы понять причину гибели растений.

Ранее сообщалось, что в Орловской области утвердили региональную программу «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Ее объем финансирования— около 269 млн рублей.