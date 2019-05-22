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Вредителей выявят во время феромонного мониторинга в Орловской области

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В Орловской области начался феромонный мониторинг, во время которого специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявят насекомых-вредителей, имеющих карантинное значение.

Как поясняет InfoOrel.ru, феромонные ловушки считаются эффективным способом обнаружения очагов вредителей, даже если численность их невелика. Так, одной ловушки вполне достаточно для проведения фитосанитарного обследования в радиусе до 5 км. Такие приспособления безвредны для человека и окружающей среды, в них используются биологически активные вещества, которые выделяют насекомые для привлечения особей своего вида.

В 2019 году на территории Курской и Орловской областей феромонный мониторинг проведут не только на сельскохозяйственных угодьях, он коснется всех объектов с высоким фитосанитарным риском. Процесс продлится до конца лета. Всего будет установлено более 3 тыс. ловушек. Особое внимание специалисты уделят приграничной зоне, местам таможенного оформления и полям, засеянным импортным посадочным и семенным материалом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением. Предполагается, что это будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей.

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