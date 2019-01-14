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Фермерам в Орловской области выплатят около 270 млн рублей

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В Орловской области утверждена региональная программа «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Объем финансирования составил 268,9 млн рублей.

Проект утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Действие программы предусмотрено до 2024 года. За это время из федерального бюджета для работников сельского хозяйства будет выделено 266,2 млн рублей, из областного бюджета — 2,7 млн рублей. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Субсидии будут предоставляться на субсидии для поддержки фермерских хозяйств и потребительских кооперативов, а также на достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

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