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Гранты на 135 млн рублей получили фермеры Пензенской области в 2018 году

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В Пензенской области подвели итоги выполнения программ поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и семейно-животноводческих ферм. В 2018 году шесть фермерских хозяйств получили гранты на общую сумму 135,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, на предоставленные средства были закуплены новая спецтехника, транспорт, а также крупный рогатый скот, лошади, кролики, птица. Помимо этого, было приобретено оборудование по переработке мяса и молока, посадочный материал и пр.

Губернатор области Иван Белозерцев отметил важность поддержки крестьянина, а также постоянного мониторинга эффективности освоения выделяемых грантов на создание новых хозяйств или развитие уже действующих объектов малого и среднего предпринимательства, пишет ИА «Пенза-пресс».

В общей сложности на территории Пензенской области действуют свыше 1,9 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году на их базе было создано 90 новых рабочих мест.

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