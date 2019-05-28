Четыре человека пострадали в ДТП в Магадане

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Магадане. Травмы получили четыре человека.

Авария произошла на пересечении улиц Кольцевой и Пролетарской. По данным ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder допустил столкновение с машиной Honda Odyssey. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Травмы получили оба водителя транспортные средств, а также два пассажира. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тамбове четырехлетний мальчик оказался на водительском сиденье автомобиля своей мамы и смог запустить двигатель. Машина тронулась с места и сбила пенсионерку 1938 года рождения.